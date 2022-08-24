Сборная Украины по баскетболу потерпела неприятное поражение в матче против Италии в отборе на ЧМ-2023

Сборная Украины по баскетболу сыграла очередной отборочный матч на чемпионат мира. Наша команда провела формально домашний матч против сборной Италии.

Украине нужно было выигрывать в Италии, чтобы улучшать свои шансы на путевку на чемпионат мира. А ведь из шести сборных в группе на турнир выходило всего три команды. А "сине-желтые" находились вне первой тройки после первого этапа отбора.

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К этому матчу украинцы подходили в достаточно мощном составе. Ведь удалось приехать и двум нашим легионерам из НБА – Святославу Михайлюку и Алексею Леню. Правда Александр Липовой этот отбор пропускает из-за травмы. Также он не поможет команде и на Евробаскет-2022, который начнется уже 2 сентября.

Удачный старт

Матч против Италии украинцы начали очень мощно. Сразу захватив инициативу и превратив ее в набранные очки. Но итальянцы довольно быстро пришли в себя. Так что после первой четверти счет был равным – 19:19.

А вот в начале второй четверти украинцам удался мощный рывок 13:2. И разницу в 11 очков они удержали до большого перерыва – 45:34.

После перерыва ситуация на паркете резко изменилась. Итальянцы мощно прибавили, за десять минут набрав больше, чем за первую половину встречи – 38 очков. Команда четырежды забросила из-за дуги. При этом последний трехочковый был заброшен вместе с сиреной, когда итальянцы сбежали в скорую атаку. Поэтому перед последней четвертью они уже были впереди на +5 – 67:72.

Украине в начале заключительной четверти сумели сразу сравнять счет. Но дальше впереди были только гости, сумевшие оторваться в +10 за четыре минуты до конца игры. Они и довели игру до победы

Украина – Италия 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк, набравший 11 очков, но 8 из них были в первой четверти. Еще трое наших игроков записали в свой актив 10 очков. Отметим Дениса Лукашова с 10 очками, 7 подборами и 6 передачами.

Роковые штрафные

Украина в этом матче ничем не уступала сопернику. Обе команды забросили по 7 трехочковых. Наши баскетболисты имели лучший показатель попаданий двухочковых – 30 из 52 против 24 из 45 у итальянцев. Решающими стали штрафные броски – украинцы реализовали 8 из 10, тогда как Италия – 28 из 31.

Уже 27 августа сборная Украины сыграет очередной матч отбора на чемпионат мира 2023. На этот раз соперником украинцев будет сборная Исландии, а матч состоится на выезде.