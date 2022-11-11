Не оставила шансов сопернику: сборная Украины эффектно обыграла Нидерланды в отборе на ЧМ-2023

Баскетболисты национальной команды Украины провели матч квалификации ЧМ-2023 против сборной Нидерландов. "Сине-желтые" без особых проблем разобрались с аутсайдером группы.

В пятницу, 11 ноября, сборная Украины провела первый поединок после Евробаскета-2022. Соперником подопечных Айнарса Багатскиса была сборная Нидерландов.

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Тренерский штаб "сине-желтых" не смог выставить оптимальный состав на игру. Из-за разгара сезона в НБА вне заявки оказались звезды сборной Украины – Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

Несмотря на кадровые проблемы украинцы сумели разобраться с аутсайдером группы. Команда Багатскиса доминировала на площадке в течение всего поединка. Великолепная игра в нападении позволила украинцам иметь преимущество в +30 очков.

В заключительных двух четвертях наши игроки несколько сбавили обороты, что позволило нидерландцам сократить разницу до 19 пунктов.

Финальная сирена зафиксировала окончательный счет на табло 96:77 в пользу украинцев.

Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров. Баскетболист Прометея набрал 25 очков. Отлично вошел в игру со скамейки запасных ветеран Вячеслав Кравцов, у которого 14 очков и серия эффективных данков в активе.

Нидерланды – Украина 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Украина: Сидоров (25+5 передач), Лукашов (5+9 передач), Тыртышник (2), Бобров (11+6 подборов), Крутоус (5), Ткаченко (10), Липовой (9), Войналович (4), Павлов (1), Ковалев (2), Герун (8+6 подборов), Кравцов (14+6 подборов)

Теперь в активе подопечных Багатскиса две победы в семи матчах. Украина занимает четвертое место группы L, имея в активе 9 баллов. Для выхода в финальную часть ЧМ-2023 Украине необходимо войти в тройку сильнейших команд группы. Нашим ребятам осталось сыграть три поединка, в которых нужно одержать победы.

Свою следующую игру "сине-желтые" сыграют в Риге 14 ноября в 16:00 против Исландии.