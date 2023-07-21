Без медалей на ЧМ не остались: Украина выборола место на пьедестале в артистическом плавании

В Японии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сборная Украины по артистическому плаванию провела свой последний финал на этих соревнованиях.

Украинские девушки выступили в третьем для себя финале на чемпионате мира по водным видам спорта. Первые два завершились для нашей сборной седьмым местом в акробатической группе и одиннадцатым – в технической программе, пишет 24 Канал.

Читайте также "В постели они все одного роста": комментаторов отстранили от работы из-за сексистского скандала

С третьей попытки удалось завоевать награды

Заканчивали для себя турнир в Фукуоке украинки, соревнуясь в финале произвольной программы групп. И эта дисциплина оказалась более успешной для них – третье место, что позволило с медалями вернуться домой.

Наша сборная выступила в составе восьми спортсменок: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко. Опередить украинских синхронисток смогли только фаворитки соревнований – сборные Китая и Японии.

Чемпионат Мира Артистическое плавание. Произвольная программа

Китай – 329.1687 балла Япония – 317.8085 балла Украина – 256.2415 балла

Таким образом, в артистическом плавании Украина завершила выступления с одной наградой. В общем, это вторая медаль для нашей страны на ЧМ-2023 по водным видам спорта. Раньше Алексей Середа и Кирилл Болюх стали вицечемпионами в прыжках в воду.

. Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 30 июля 2023 года. В медальном зачете Украина с двумя наградами занимает промежуточное одиннадцатое место.