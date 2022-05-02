Сборная Украины с Петраковым и 4 футболистами прибыла в Словению

Сборная Украины прибыла в Словению для подготовки к матчу против Шотландии. Тренерский штаб и несколько футболистов уже поселились в гостиницу.

Первая группа уже прибыла в Словению

30 мая делегация украинской сборной взяла курс в Словению, которая будет являться домом национальной команды на ближайший месяц. из-за войны украинцы были вынуждены добираться до места назначения автобусом, а не самолетом. Поэтому дорога была долгой и сложной.

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До украинской границы "сине-желтых" провел президент УАФ Андрей Павелко, пожелавший нашей команде успеха в плей-офф отбора ЧМ-2022.



Сборная прибыла в Словению / Фото УАФ

1 мая около 21:20 первая группа сборной Украины прибыла в Брно, что в 40 километрах от Любляны, столицы Словении. Разместились украинцы в гостинице "Elegans", которая построена в 700 метрах от тренировочного центра, где национальная команда будет готовиться к игре против Шотландии.

Украинская сборная 11 мая проведет контрольный спарринг против Боруссии Менхенгладбах.

Отметим, что в составе делегации был весь тренерский штаб во главе с Александром Петраковым. Вместе с ним из Киева отправились четверо футболистов – Дмитрий Резник (Ворскла), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк (оба – Днепр-1).



Петраков уже в Словении / Фото УАФ

Кто присоединится впоследствии

2 мая в Словению приедут игроки Шахтера. К сожалению, из-за травмы в расположение сборной не прибудет фланговый защитник Виктор Корниенко, почти два месяца находившийся в Украине, где помогал украинцам защищаться от оккупантов.

Пока неизвестно, прилетит ли в сборную Михаил Мудрик, получивший повреждение в благотворительном матче против хорватского Хайдука (3:3).

Несколько позже присоединятся футболисты Динамо и легионеры, играющие в зарубежных чемпионатах. Динамовцы сыграют товарищеский поединок против швейцарского Базеля и отправятся в расположение сборной.

1 июня Украина сыграет на выезде против Шотландии. Если команде Петракова будет праздновать победу, то сыграет против Уэльса в решающем матче в борьбе за путевку на Мундиаль в Катар.