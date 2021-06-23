Как сборная Украины отпраздновала выход в 1/8 финала: эмоциональное видео

Сборной Украины удалось впервые в истории выйти в 1/8 финала чемпионатов Европы. Украинская команда прошла в плей-офф как одна из лучших команд, что заняла третье место в группе.
Украинцы получили второй шанс
"Сине-желтые" потеряли возможность досрочно выйти в 1/8 финала, когда 21 июня проиграли Австрии. Все это время команда находилась в Бухаресте и следила за результатами других матчей.
К теме Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020
Выход Украины в 1/8 финала стал возможен благодаря поражениям России, Финляндии, Польши и Словакии.
Украинские футболисты следили за матчами Швеция – Польша и Словакия – Испания, которые происходили 23 июня. Именно после этих поединков Украина вышла в 1/8 финала, где предположительно, сыграет против Швеции.
Футболисты сборной Украины и тренерский штаб не сдерживали эмоции, когда узнали, что вышли в 1/8 финала.
Как сборная реагировала на выход в 1/8 финала: видео
- Сборная Украины на Евро-2020 проиграла два матча на групповом этапе – Нидерландам (3:2) и Австрии (1:0). Зато команда Андрея Шевченко одолела Северную Македонию (2:1).
- Украина впервые сыграет в 1/8 финала Евро. В 2012 году команда вылетела после группового этапа, заняв 3 место. В 2016 году украинцы проиграли все 3 матча.