Как сборная Украины отпраздновала выход в 1/8 финала: эмоциональное видео

Сборной Украины удалось впервые в истории выйти в 1/8 финала чемпионатов Европы. Украинская команда прошла в плей-офф как одна из лучших команд, что заняла третье место в группе.

Украинцы получили второй шанс

"Сине-желтые" потеряли возможность досрочно выйти в 1/8 финала, когда 21 июня проиграли Австрии. Все это время команда находилась в Бухаресте и следила за результатами других матчей.

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Выход Украины в 1/8 финала стал возможен благодаря поражениям России, Финляндии, Польши и Словакии.

Украинские футболисты следили за матчами Швеция – Польша и Словакия – Испания, которые происходили 23 июня. Именно после этих поединков Украина вышла в 1/8 финала, где предположительно, сыграет против Швеции.

Футболисты сборной Украины и тренерский штаб не сдерживали эмоции, когда узнали, что вышли в 1/8 финала.

Как сборная реагировала на выход в 1/8 финала: видео