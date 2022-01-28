Сборная Украины определилась с соперником на товарищеский матч, если проиграет Шотландии
28 января 2022 , 10:31Читати новину українською
Источник:сайут УАФ
Сборная Украины по футболу в 2022 году проведет как минимум восемь матчей. Две игры у команды запланированы в марте.
24 и 29 марта сборная Украины сыграет два матча. Первый из них – против Шотландии на выезде в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира. Если украинцы победят, то 29 марта сыграют против победителя пары Уэльс – Австрия за право выступить на ЧМ-2022. Этот матч тоже пройдет на выезде.
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Если же украинцы проиграют Шотландии, то 29 марта проведут товарищеский матч. Он будет против неудачника пары Уэльс – Австрия, и состоится в Кардиффе.
- Стоит отметить, что на эти два матча у главного тренера сборной Украины Александра Петракова в предварительном списке сразу есть 36 игроков. Среди них есть несколько потенциальных новичков. Но уже ближе к сборам команды, их количество может уменьшиться.
- Изначально была вероятность, что сборная Украины к этим матчам будет готовиться заграницей. Среди вариантов даже рассматривалась база английского Манчестер Сити. Но впоследствии от этой идеи решили отказаться.
- Сбор команда проведет в Киеве. Петраков такое решение обосновал опасением, что из-за пандемии у команды могут возникнуть проблемы – их могли отправить на карантин или ограничить передвижение.