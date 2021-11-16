Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против боснийцев

Сборная Украины по футболу определилась с формой, в которой сыграет во вторник, 16 ноября, против Боснии и Герцеговины. Украинцы сыграют в гостевом варианте.

Украинцы – в синем

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Форма вратаря – салатового цвета.

Синий комплект формы является гостевым для сборной Украины. Основная форма – желтого цвета. Но и в первом матче между этими командами во Львове 12 сентября сборная Украины сыграла в синем комплекте.

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Что касается боснийцев, то они этот матч проведут в белом комплекте формы. Их вратарь будет в желтом.

Матч Босния и Герцеговина – Украина начнется в 21:45. Украине в этом матче надо побеждать и надеяться, что финны в параллельной игре дома не обыграют сборную Франции. Кроме того, если Финляндия и Франция сыграют в результативную ничью, то Украине надо либо побеждать с разницей в два гола и больше, или же победить, забив на один гол больше, чем финны в параллельном матче.