Українці – у синьому

На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Форма воротаря – салатового кольору.



Форма збірної України на матч проти боснійців / Фото УАФ

Нагадаємо! Синій комплект форми є гостьовим для збірної України. Основна форма – жовтого кольору. Але й у першому матчі між цими командами у Львові 12 вересня збірна України зіграла у синьому комплекті.

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Щодо боснійців, то вони цей матч проведуть у білому комплекті форми. Їх воротар буде у жовтому.



Форма збірної Боснії та Герцеговини на матч проти України / Фото УАФ

Матч Боснія та Герцеговина – Україна розпочнеться о 21:45. Україні в цьому матчі треба перемагати та сподіватися, що фіни в паралельній грі вдома не обіграють збірну Франції. Окрім того, якщо Фінляндія та Франція зіграють у результативну нічию, то Україні треба або перемагати з різницею у два голи та більше, або ж перемогти, забивши на один гол більше, аніж фіни у паралельному матчі.