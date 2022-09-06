Сборная Украины одержала третью победу на Евробаскет-2022: взяла реванш в Италии

Сборная Украины по баскетболу выиграла третий матч подряд на чемпионате Европы. В этот раз наши баскетболисты обыграли сборную Италии.

Именно Италия является одной из сохозяйок соревнований. И матчи группы C, куда попала Украина, принимает Милан. Так что на игре против сборной Италии у соперников украинцев была немалая поддержка.

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Кроме того, сборные Украины и Италии сыграли 24 августа в матче отбора на чемпионат мира. И тогда победу праздновали именно итальянцы благодаря удачной игре в третьей четверти.

В этот раз матч начался при незначительном преимуществе сборной Италии. Хотя наша команда пыталась далеко от себя не отпускать соперника. Но это не всегда удавалось. А в начале второй четверти итальянцы даже сумели совершить рывок в +10, чем очень разозлили наставника сборной Украины Айнарса Багатскиса. Настолько, что тот даже выругался на игроков во время тайм-аута .

"Наставления" тренера дали результат, и еще до перерыва наши баскетболисты сократили отставание.

Перед третьей четвертью наша команда проигрывала с разницей в четыре очка – 38:42. И были опасения, что может повториться судьба предыдущего матча между этими командами, когда итальянцы сумели создать комфортное преимущество в счете. Но в этот раз это удалось избежать. Напротив, наши игроки навязали борьбу сопернику. И перед последней четвертью на табло был равный счет – 57:57.

А вот уже в заключительной четверти украинцы проявили себя гораздо лучше на площадке. У нашего соперника не пошел бросок – всего пять попаданий. Зато 11 попыток украинцев были удачными. Поэтому в течение этих десяти минут преимущество украинцев только росло. Как и давление на итальянцев, с которыми они не смогли справиться. Финальная сирена зафиксировала более чем убедительную победу нашей команды 84:73.

Украина – Италия 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

В этом матче стоит отметить Святослава Михайлюка, набравшего 25 очков. Он забросил три дальних броска (из шести попыток). А также осуществил 4 подбора и 3 передачи.

Юсуф Санон и Иван Ткаченко набрали по 17 очков. А Алексей Лень хоть и набрал всего 3 очка, но сделал 11 подборов.

6 сентября нашу команду ожидает матч против Греции, которая тоже выиграла три из трех матчей в группе. А 8 сентября сыграем против Хорватии. После этого последуют матчи плей-офф.