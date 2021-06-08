Сборная Украины обновила плейлист для Евро-2020, убрав всех российских исполнителей

Сборная Украины подала свой плейлист из песен, которые слушают в команде. Треть песен в этом списке была российских исполнителей. После резонанса плейлист был обновлен. И в нем уже не оказалось российских исполнителей.

В предыдущем плейлисте было всего девять песен. Три из них – российских исполнителей Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE. При этом первому из них запретили въезд в Украину, а трек второго исключили из официального плейлиста Евро-2020 из-за ненормативной лексики.

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И после резонанса в Украине (еще и на фоне ситуации с формой сборной Украины), плейлист был обновлен.

Теперь в перечне 50 песен. И ни одного российского исполнителя.

Правда, после обновления из перечня исчезла и единственная украинская песня, которая была до этого – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця".



Обновленный плейлист сборной Украины на Евро-2020 / скрин