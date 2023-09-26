Люксембург и Англия, остерегайтесь: сборная Украины объявила заявку на матчи по отбору к Евро-2025

Молодежная сборная Украины готовится к очередным важным поединкам. Тренерский штаб "сине-желтых" избрал боевую обойму.

Молодежная сборная Украины объявила заявку на матчи квалификации в континентальный турнир. В списке игроков нашлось место и "интересным" фамилиям. 24 Канал.

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Готовы к сложным встречам

"Сине-желтая" молодежка сойдется в битвах со сборными Люксембурга U-21 и Англии U-21 в рамках отбора к Евро-2025. Сначала украинцев ждет выездная игра с "красными львами" 12 октября, которая пройдет на арене имени Эмиля Майриша и начнется в 20:30. Впоследствии "сине-желтые" будут противостоять команде из "Туманного Альибона" 16 октября в "домашних стенах" в словацких Кошицах на стадионе "Кошицкая футболовая арена" (в 19:30). Главный тренер Унаи Мельгоса молодежной сборной Украины отобрал 24 игрока, которые будут защищать честность страны в ближайших матчах.

Вратари – Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос).

– Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос). Защитники – Константин Вивчаренко (Динамо), Антон Боль (Заря), Арсений Батагов (Заря), Марьян Фарина (Металлист 1925), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман (Рух), Роман Дидык (Рух) ), Владимир Салюк (Черноморец), Максим Брагару (Черноморец).

– Константин Вивчаренко (Динамо), Антон Боль (Заря), Арсений Батагов (Заря), Марьян Фарина (Металлист 1925), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман (Рух), Роман Дидык (Рух) ), Владимир Салюк (Черноморец), Максим Брагару (Черноморец). Полузащитники – Егор Ярмолюк (Брентфорд), Владимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Александр Яцик (Заря), Илья Квасница (Рух), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Олег Очеретько (Шахтер).

– Егор Ярмолюк (Брентфорд), Владимир Бражко (Динамо), Назар Волошин (Динамо), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Александр Яцик (Заря), Илья Квасница (Рух), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Олег Очеретько (Шахтер). Нападающие – Егор Гуничев (Минай), Игорь Краснопир (Оболонь), Богдан Вьюник (Шахтер).

Напомним, что молодежная сборная Украины уже провела первый матч квалификации по Евро-2025. "Сине-желтые" в стартовом поединке отбора минимально победили Северную Ирландию со счетом 1:0.

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