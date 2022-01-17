Сборная Украины объявила заявку игроков на футзальное евро-2022

Сборная Украины по футзалу выступит на чемпионате Европы, который 19 января стартует в Нидерландах. За два дня до турнира украинцы объявили список игроков, которые там выступят.

В заявку сборной Украины попало 14 футзалистов.

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко

Универсалы: Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.

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Сборная Украины свой первый матч сыграет в день открытия против хозяев турнира – 19 января против Нидерландов в Амстердаме. Также в соперниках украинцев – сборные Сербии (23 января) и Португалии (28 января).

Все матчи группового этапа состоятся без зрителей.

В четвертьфинал выйдут две лучшие команды из каждой группы.