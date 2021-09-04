Сборная Украины объявила состав на матч с Францией: есть неожиданности

4 сентября 2021 , 11:10
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Источник:

УАФ

Тренерский штаб Александра Петракова определился с официальной заявкой команды, состоящей из 23-х футболистов, на матч отбора ЧМ-2022 против Франции.

Из доступных игроков в ней отсутствует полузащитник Игорь Харатин. Матч из-за дисквалификации пропустит Александр Зинченко.

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Заявка Украины на матч с Францией

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Резник.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тимчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Украина – Франция: перед матчем

  • История противостояний между этими сборными насчитывает 11 встреч. В шести из них победу праздновали действующие чемпионы мира. Лишь один матч завершился победой украинцев. Еще в четырех поединках была ничья.
  • Последний раз команды встречались на одном поле в марте 2021 года. Но игра завершилась мировой 1:1.
Матч 5-го тура отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.
Автор: Юрій Семенюк