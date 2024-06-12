Поддержка команде гарантирована: где и в котором часу смотреть матчи сборной Украины на Евро-2024

Уже 14 июня в Германии стартует чемпионат Европы-2024 по футболу. Сборная Украины Сергея Реброва пробилась в финальную часть соревнований через плей-офф отбора Евро.

На пути к финальной части Евро-2024 по футболу подопечные Сергея Реброва одолели Боснию и Герцеговину и Исландию. Оба поединка закончились победами "сине-желтых" с одинаковыми счетами 2:1, сообщает 24 Канал.

К теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Когда и с кем Украина сыграет на чемпионате Европы по футболу

По результатам жеребьевки, сборная Украины попали в группу "Е", где сыграет против Румынии, Словакии и Бельгии. Последнюю считают фавориткой этого квартета.

Свой первый матч "сине-желтые" проведут 17 июня против Румынии. Дебютный поединок команда Реброва начнется в 16:00 (по Киеву).

21 июня Украина встретится со Словакией. Начало встречи тоже в 16:00 (по киевскому времени). Свой заключительный матч в рамках группового раунда "сине-желтые" проведут 24 июня. Поединок против Бельгии стартует в 19:00 (по Киеву). Это единственная игра сборной Украины в квартете, которая начнется не в 16:00.

Где смотреть матчи Украины на Евро-2024

Поединки сборной Украины по футболу на Евро-2024 покажет платформа MEGOGO. Медиасервис будет транслировать не только матчи команды Реброва, но и без исключения все поединки турнира в Германии. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Матчи сине-желтой дружины можно будет посмотреть также по переплате "Оптимальная".

Кроме этого поединки чемпионата Европы-2024 по футболу покажут на местных телеканалах Суспільного. Однако этот вещатель покажет только 22 поединка, среди которых уже точно будет 3 матча группового этапа сборной Украины. Если "сине-желтые" выйдут в плей-офф, то их тоже будет показано.

Также встречи Евро-2024 можно будет послушать благодаря Радіо Промінь.