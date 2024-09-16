Конфликт в сборной Украины: лидеры "сине-желтых" не поделили игровой номер

Сборная Украины проиграла Албании в первом туре Лиги наций сезона-2024/2025. После поражения между лидерами национальной команды произошел конфликт из-за игрового номера.

Михаил Мудрик и Николай Шапаренко поссорились после неудачного матча против сборной Албании. Причиной конфликта стало то, что игроки не могли определиться, кто выйдет под 10-м номер на игру с Чехией, об этом сообщает Игорь Цыганык в шоу Цыганик Live.

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Андрей Ярмоленко решил конфликт между игроками

Михаил Мудрик пропускал матч с Албанией из-за повреждения, поэтому на эту игру Николай Шапаренко вышел под 10-м номером. Сообщают, что накануне игры с Чехией люди Мудрика звонили в УАФ и просили вернуть номер Михаилу.

Андрей Ярмоленко на правах капитана команды решил, что 10-й номер должен быть у Николая Шапаренко из-за того, что он дольше играет в сборной Украины. В итоге Мудрик играл против Чехии с 20-м номером.

Отметим, что игрок Динамо длительное время не играл в сборной Украины. Его не вызвали в национальную команду, поэтому его "десятку" забрал вингер лондонского Челси.

Перед Евро-2024 в Германии Шапаренко дал интервью, где заявил, что неважно под каким номером играть. Поэтому он выбрал 19-й номер, а у Мудрика осталась "десятка" на спине.

Вот слова Шапаренко перед матчами финала отбора на Евро-2024: "Мудрик забрал в сборной 10-й номер? Да пусть играет. Мне это не очень важно. Все равно, под каким номером, если будем побеждать,

– сказал Шапаренко.

Напомним, что сборная Украины попытается реабилитироваться в октябрьских матчах Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют 11 октября против Грузии, а затем через три дня будут принимать в номинально домашней игре сборную Чехии – 14 сентября.