Сборная Украины матч отбора на ЧМ-2022 сыграет во Львове товарищеский – в Одессе

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил место проведения домашних матчей национальной сборной Украины.

Поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября 2021 года во Львове на стадионе "Арена Львов".

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Товарищеский матч национальных сборных Украины – Болгария 11 ноября 2021 пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

Ранее местом проведения отборочного матча ЧМ-2022 Украина – Франция 4 сентября 2021 года был определен киевский НСК "Олимпийский".

Календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022



Календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 каналу