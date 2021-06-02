Сборная Украины феерично обыграла Румынию на старте "Золотой Евролиги" по волейболу

Мужская сборная Украины успешно стартовала в Золотой Евролиге. В первом матче украинцы победили команду Румынии – 3:1.

Украина – Румыния 3:1 (22:25 34:32, 25:23, 25:19)

К слову Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек" признан лучшим на PR марафоне

Встреча против Румынии началась для Украины с поражения в первой партии. Долгое время команды не отпускали друг друга. Однако после того, как счет стал 16:16, румыны создали для себя преимущество и не отпустили его, выиграв сет с разницей в три очка.

Во второй партии украинцы также столкнулись с сопротивлением румын. Определить победителя удалось лишь на тай-брейке – 34:32 в пользу "желто-синих".

После победы во втором сете, в третьем украинцы завладели инициативой. Желто-синие могли заканчивать партию с преимуществом в четыре очка, однако смогли выиграть лишь в два – 25:23.

Победитель на старте Золотой Евролиги определился в четвертой партии. Украинцы выиграли с разницей в шесть очков и одержали первую победу на турнире.

Во втором поединке группы В украинская команда сойдется со Словакией 3 июня.

Последний раз Украина выходила на площадку еще в сентябре 2019 года. Тогда "сине-желтые" играли в плей-офф чемпионата Европы, в котором дошли до четвертьфинала и уступили будущим победителям – сербам.