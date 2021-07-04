Сборная Украины на Евро-2020 в цифрах: голы, игроки, призовые и расстояния

Сборная Украины закончила выступления на чемпионате Европы по футболу. Наша команда возвращается в Киев как одна из восьми лучших команд континента.

Матчи и голы

Сборная Украины на Евро-2020 сыграла пять матчей. В основное время выиграла лишь одну игру – против Северной Македонии. Трижды проиграла – сборным Нидерландов, Австрии и Англии. Еще один матч закончился вничью – против Швеции. Победу украинцы одержали в овертайме.

Напомним Украина потерпела досадное поражение от Англии и не смогла выйти в полуфинал Евро-2020: видео

Сборная Украины забила шесть голов – по два в ворота Нидерландов, Северной Македонии и Швеции.

Зато пропускали украинцы в каждом матче. Всего 10 пропущенных голов. Четыре гола от англичан, трижды – от голландцев, и еще по голу от северомакедонцев, австрийцев и шведов.

Игроки

За сборную Украины на Евро-2020 сыграл 21 футболист (из 26 игроков, которые были в заявке). Больше всего времени на поле провели Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко и Александр Караваев – по 480 минут (все пять матчей без замен). Меньше всего – Эдуард Соболь и Роман Безус – одна и две минуты соответственно.

Ни разу на поле так и не вышли оба вратаря Андрей Пятов и Анатолий Трубин защитники Денис Попов и Александр Тимчик, а также полузащитник Георгий Судаков. При этом в матче с Англией Судаков и Тимчик могли выйти на замену, но арбитр не дал этого сделать.

На Евро – 2020 за сборную Украины больше всех забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – по два гола. Еще по одному точному удару на счету Александра Зинченко и Артема Довбика.

Ярмоленко также записал себе в актив две результативные передачи. Ассистами также отметиться Зинченко, Караваев, Малиновский и Яремчук.

забив гол на 120: 37 минуте . Это самый поздний победный гол на чемпионатах Европы. До этого рекорд принадлежал французу Мишелю Платини, который забивал победный гол на 118:53 минуте на Евро-1984. Однако рекорд самого позднего гола принадлежит турку Семиху Сентюрку, который забил 121:01 минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии.

Самым быстрым в сборной Украины является левый защитник Виталий Миколенко. Во время матчей он разогнался до 31,5 километра в час. Караваев на противоположном фланге разгонялся до 31,3 километра в час.

Наибольшее расстояние на поле преодолел Зинченко – 53,9 километра. 52,9 километра преодолел Караваев. Ярмоленко сыграл на 35 минут меньше, чем партнеры, и на поле пробежал 52,4 километра.

Преодоленные расстояния

Игроки сборной Украины не только добавили немалые расстояния на поле. Но и по Европе. Команда базировалась в Бухаресте, куда отправилась из Харькова. Но первый матч сыграла в Амстердаме. Также нашей команде пришлось летать на матчи в Глазго и Рим из Бухареста. А уже из Рима возвращаться в Киев. Всего 12334 километра (это прямые расстояния между городами, где выступала сборная Украины).

Харьков – Бухарест: 983 километров

Бухарест – Амстердам: 1789 километров

Амстердам – Бухарест: 1789 километров

Бухарест – Глазго: 2480 километров

Глазго – Бухарест: 2480 километров

Бухарест – Рим: 1137 километров

Рим – Киев: 1676 километров

Деньги

На Евро-2020 сборная Украины заработала 16 миллионов евро.