Стартует Евро-2020: как Украина провела предыдущие чемпионаты Европы

Сборная Украины в третий раз в своей истории сыграет на чемпионате Европы. Украинцы прошли путь от команды, которая гарантирует себе участие в евро благодаря хозяйству на турнире, до сборной, которая досрочно выигрывает путевку на чемпионат. Теперь, перед Украиной стоит новая задача – переписать неудачную статистику на Евро!

Провальные отборы

Перед тем, как впервые побывать на чемпионате Европы, Украина провалила четыре отборочные кампании. В отборе на чемпионат Европы 1996 года украинская сборная заняла 4 место в группе с Хорватией, Италией, Литвой, Словенией и Эстонией.

"Сине-желтые" проиграли аж 10 очков Хорватии и Италии, которые вышли на континентальное первенство. 8 очков украинцы потеряли в матчах с Литвой и Словенией.

Следующий отбор стал памятным в истории Украины по двум причинам. Во-первых, на групповом этапе Украина оставила позади Россию. "Сине-желтые" выиграли в Киеве и расписали ничью в Москве с памятным голом Андрея Шевченко в ворота Филимонова.



Шевченко празднует гол в ворота России / Фото sport-express.ru

В группе Украина также дважды не проиграла будущим победителям Евро-2000 – французам.

Второе место в группе позволило Украине сыграть в стыковых матчах. Как известно, соперником Украины была все та же скромная Словения. Андрей Шевченко вывел нас вперед в первом тайме. Словенцы отыгрались после перерыва. Игра шла к удобной для нас ничьей. Однако, вратарь Александр Шовковский допустил грубую ошибку, после которой словенцы забили второй мяч.

Словения – Украина видео гола в ворота Шовковского

Даже такой результат оставлял Украине шансы на проход в матчи. В Киеве Сергей Ребров на 68 минуте вывел Украину вперед не только в матче, но и противостоянии. Однако, на 78 минуте Павлин расстроил переполненный Республиканский стадион и вывел Словению на Евро.

Очередная провальная кампания произошла во время отбора на Евро-2004. Снова в группе с украинцами были будущие победители Евро-2004 греки. Что интересно, украинцы и испанцы единственные, кто выиграл в Греции.

Однако, наша команда потеряла аж 6 очков в поединках с Арменией и Северной Ирландией. Именно эти очки теоретически лишили украинцев шансов побороться хотя бы за стыковые поединки.

Отбор на чемпионат Европы-2008, пожалуй, самый тяжелый в истории Украины, учитывая соперников в группе. Сразу после чемпионата мира Украина попала в группу к финалистам Мундиаля – Франции и Италии.

Рассчитывать финишировать на второй строчке было фантастикой! Кроме того, конкуренцию Украине составила неуступчивая Шотландия.

Впрочем, перед отбором на Евро-2008 Украина входила в топ-20 лучших команд мира. На том же чемпионате мира-2006 команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала, в котором уступила Италии. Мундиаль в Германии был дебютным крупным турниром для Украины!

Дебютное евро и провал во Франции

Как это часто бывает со скромными командами, участие в турнире можно гарантировать, проведя чемпионат в своей стране. Заявка Украины с Польшей выиграла право провести чемпионат Европы-2012 года.

Это автоматически позволяло украинцам и полякам принять участие в групповом этапе. Бонусом для обоих было проведение матчей группового этапа на родных стадионах.

О лучшем дебюте на Евро для Украины нечего и мечтать. В дебютной игре на НСК "Олимпийский" в Киеве болельщики получили полный пакет эмоций. После перерыва Златан Ибрагимович вывел Швецию вперед. И всего 3 минуты понадобилось Андрею Шевченко, чтобы восстановить паритет и заставить стадион безумствовать.

Кто как не Шевченко должен был принести Украине победу? Еще через 6 минут Шевченко доказал, почему является культовым футболистом в истории украинского футбола! Нынешний тренер "сине-желтых" забил победный гол в игре.

Украина – Швеция видеообзор

Во втором туре команду Блохина ждало непростое испытание Францией, которая провалила чемпионат мира-2010. Украинцы вышли заряженными на донецкий матч, но в игру вмешалась небесная канцелярия.

Страшный ливень прервал поединок и на поле вернулась уже не та сборная Украины, что впервые выходила на поле.

Конечно, не профессионально списывать результат на погоду. Однако, уверенность в собственных силах испарилась из украинцев. Зато Франция ошеломила "сине-желтых" двумя голами и выиграла матч.

Решающий матч в группе Украина снова играла в Донецке и снова против топ-команды. Победа в игре против Англии выводила Украину в четвертьфинал. В параллельной игре Франция проиграла Швеции.

В поединке между Англией и Украиной Вейни Руни огорчил Андрея Пятова на 48 минуте. Как ни старались украинцы сравнять счет, но все было бесполезно.

На помощь англичанам пришел даже пресловутый арбитр Виктор Кашшаи из Венгрии. Он не засчитал гол Марко Девича, когда мяч очевидно пересек линию ворот.



Терри выбивает мяч из ворот Англии / Фото Telegraf-EPA

Впрочем, справедливости ради следует сказать, что во время нашей атаки лайнсмен "проспал" очевидный офсайд у Артема Милевского.

В итоге Украина покинула турнир.

Чемпионат Европы-2016 стал еще одним шансом для команд, которые редко пробивались на турнир. Именно с этого года турнир был расширен с 16 до 24 команд! Соответственно в квалификации выход на Евро можно было практически оформить, заняв аж третье место в группе. При этом лучшее третье место получало прямую путевку.

Украина не смогла финишировать второй в группе C, пропустив вперед Испанию и Словакию. При чем за три тура до завершения квалификации Украина не победила Словакию в лобовой игре... Наши футболисты сыграли в трусливый футбол, не продемонстрировав желания выиграть.

Заняв третью строчку, подопечные Михаила Фоменко попали в плей-офф на старых знакомых из Словении.

Перед украинцами стояла задача не повторить ошибок прошлого. В первой игре во Львове "сине-желтые" одержали комфортную победу не только по счету (2:0), но и по содержанию.

Но в Мариборе подопечные Фоменко заставили фанатов понервничать. Словения забила на 11 минуте поединка и казалось, что над нами нависло проклятие... Но в итоге нервный поединок завершился ничьей благодаря голу Андрея Ярмоленко в компенсированное время.

Скандалы перед Евро-2016

Ожидалось, что во Францию сборная Украины приедет в сильнейшей своей формации. Футболисты Днепра, которые год до того выходили в финал Лиги Европы, пиковые Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Евгений Хачериди и Ярослав Ракицкий и пассажиры для так называемой "обкатки" Александр Зинченко и Виктор Коваленко.

Проблемы сборной начались еще за пол года до старта Евро. Прежде всего, следует обратить внимание, как команду покинул Александр Заваров, помощник Фоменко. Его непонятно чьим решением и при каких обстоятельствах вытеснил Андрей Шевченко. Поговаривают, что уже тогда сборной начал руководить действующий наставник сборной, а не Фоменко.

Другой проблемой стал конфликт Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко. Тогда Ярмоленко грубо ударил Степаненко в матче, который не имел никакого турнирного значения для Динамо и Шахтера. Все это спровоцировало драку между "динамовцами" и "горняками".

Как глава УАФ Андрей Павелко публично не пытался примирить Степаненко и Ярмоленко, конфликт все равно некоторое время жил.

Видео драки на матче Шахтер – Динамо

Ну и наконец еще одним странным (непрофессиональным) решение сборной Украины стало разрешение взять игрокам свои семьи во Францию. В период, когда нужна максимальная концентрация, футболисты получили шанс проводить время с женами и детьми.

Поэтому неудивительно, что наша сборная продемонстрировала худший результат в истории чемпионатов Европы. Три поражения и ноль в графе забитых голов.

Евро началось довольно оптимистично. Украина, хоть и проиграла Германии (2:0), но продемонстрировала достаточно качественный футбол. Перенести красивую игру наши футболисты попытались и на поединок против Северной Ирландии.

Но североирландцы пережевали "сине-желтых" и выплюнули.

Символично, что на втором подряд Евро матч Украины во втором туре прерывала гроза.

И снова казалось, что наши футболисты словно выкрученные тряпки ... поражение Северной Ирландии стало болезненной пощечиной нашей сборной, которая недооценила соперника!

Украина – Северная Ирландия видеообзор

В матче чести подопечные Михаила Фоменко в зрелищной игре проиграли Польше. И тот поединок не обошелся без небольшого скандала.

Нужно было спасать честь страны и забивать хотя бы гол и вырывать ничью. Но в этот момент Фоменко выпустил ветерана Анатолия Тимощука вместо единственного нападающего Романа Зозулю. Дальше можно ничего не писать, все и так понятно…

Лучшая кампания в истории Украины

После того как Украина побывала на Евро как хозяйка турнира и благодаря победе в стыковых матчах, пришло время пробиваться напрямую!

2019 год, пожалуй, лучший в истории Украины, учитывая результаты. Украинцы досрочно выиграли группу, в которой победили действующих чемпионов португальцев.

Украина – Португалия видеообзор

Кроме того, команда Андрея Шевченко оставила позади наполненную звездами команду Сербии. Хоть и с проблемами, но украинцы опередили неуступчивый Люксембург и на классе обыграли Литву.