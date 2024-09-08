Украинские фанаты во время матча Лиги наций напомнили миру о пленных, которых удерживает Россия

С начала полномасштабного вторжения немалое количество военных и гражданских попали в плен. Россия до сих пор удерживает и пытает около восьми тысяч человек в ужасных условиях.

Вчера, 7 сентября, состоялся матч между Украиной и Албанией в Чехии. Это первая игра для подопечных Реброва в новом сезоне Лиги наций.

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Болельщики не забывают о пленных

Во время стартовой игры сборной Украины в Лиге наций против Албании, болельщики "сине-желтых" вывесили баннер с надписью "Плен убивает". Это служит напоминанием миру об ужасных действиях российских оккупантов в кровавой войне против Украины.

Баннер украинских болельщиков "Плен убивает"/ Фото Zorya Londonsk

По состоянию на сентябрь 2024 года около восьми тысяч украинских военных и гражданских людей с оккупированных территорий до сих пор находятся в плену российских оккупантов. Важно напоминать миру об этом, чтобы наконец все украинцы вернулись домой.

К слову. За период с начала кровавой российско-украинской войны и до сентября 2024 года состоялось 49 обменов. Из плена было освобождено 2681 военный и 147 гражданских.

Напомним, что Украина, к сожалению, уступила балканскому коллективу со счетом 1:2 в первом поединке Лиги наций. Следующий матч украинские "львы" сыграют 10 сентября против Чехии на том же стадионе, но в роли гостей. Время начала игры – 21:45 по киевскому времени.