"Они были особенными": звезда сборной Украины написал теплый пост в адрес болельщиков

Анатолий Трубин остался поражен поддержкой фанатов на сентябрьских матчах. Вратарь заверил, что не будет отказывать в автографах поклонникам.

Сборная Украины по футболу провела непростой сентябрьский цикл. Команда Сергея Реброва встречалась с финалистами Евро-2020 Англией и Италией в рамках отбора чемпионата Европы-2024.

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Номинально домашняя игра с "тремя львами" прошла во польском Вроцлаве, но при этом украинские болельщики устроили нашей команде невероятную поддержку. Так же многие соотечественники приехали поддержать команду Реброва в Милане.

Игроки сборной Украины хорошо почувствовали поддержку фанатов. Вратарь национальной команды Анатолий Трубин написал приятный пост в инстаграме на этот счет.

На этом собрании национальной сборной особыми были болельщики. В Польше встречались с маленькими болельщиками. Упоминаю себя в их возрасте. Представляю, как они ждали приезда сборной. Поэтому стараюсь не отказывать в фото и автографах без веских причин. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку на этих важных для команды матчах. До встречи в октябре,

– написал кипер Бенфики.

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Отметим, что в матчах с фаворитами группы Украине удалось взять один балл, сыграв вничью с Англией (1:1). В МИлане "сине-желтые" уступили прямому конкуренту Италии.

После пяти сыгранных встреч Украина занимает третье место в группе С, имея поровну баллы с итальянцами и македонцами. Англия же уверенно лидирует, имея шестиочковый гандикап. По итогам раунда на Евро попадут две лучшие сборные из группы.