Сборная Украины с боем проиграла второй матч Евро по волейболу действующим чемпионам

В матче второго тура группы А чемпионата Европы по волейболу сборная Украины противостояла Сербии. Украинцы потерпели поражение в трех партиях. Это первое поражение украинцев на турнире.

Украина – Сербия 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)

К слову Украина с драматической победы в группе смерти стартовала на Евро по волейболу

В первой партии сербы почти все время вели в счете. Однако в конце Украина отыгралась и даже вышла вперед – 25:24. Однако реализовать сет-поинт украинцам не удалось и вместо этого они проиграли партию.

Второй сет прошел большую часть времени с преимуществом Украины. В начале преимущество даже составляло три мяча, однако из-за ошибок во время подач распространить его не удалось. В итоге сербы отыгрались и сами одержали победу с минимальным счетом.

Переломить ход поединка в свою пользу украинцам было не под силу. Уже на старте партии Сербия получила серьезное преимущество в 5-6 очков, которое пыталась удержать.

Украинцам удалось существенно сократить преимущество сербов и попытаться зацепиться за четвертую партию. Но сербы все же удержали ее и вырвали победу. Лучшими игроками матча в составе Украины были Дмитрий Виецкий и Олег Плотницкий, набравшие по 12 очков.