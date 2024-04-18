Легенда биатлона, променявший Украину на Россию, остался без работы: известна причина

Рикко Гросс покинул пост главного тренера сборной Словении по биатлону. По его словам, контракт не был продлен из-за финансовых трудностей.

Легенда мирового биатлона Рикко Гросс сообщил о том, что покинул пост главного тренера сборной Словении. Причиной такого решения словенцев стали финансовые проблемы, поэтому специалист стал безработным.

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Сборная Словении по биатлону не продлила контракт с Рикко Гроссом

"Прогресс очевиден. Я думаю, мы стали сплоченной командой. До сих пор мне очень нравилось работать с этим коллективом. Но мой контракт не был продлен, причина – финансовые трудности.

В прямом смысле слова я больше не могу себе позволить работать тренером. Что будет дальше в карьере, непонятно. В других сборных все занято. Так что для меня увольнение наступает крайне неудачно", – сказал Гросс.

Напомним, что Рикко Гросс является четырехкратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира по биатлону. После завершения карьеры спортсмена он работает тренером.

В 2015 году году году Рикко Гросс должен был возглавить национальную команду Украины, однако принял более привлекательное с финансовой точки зрения предложение от Союза биатлонистов России и до 2018 года работал главным тренером российской мужской сборной.