Сборная Швеции отстранила от команды баскетболиста, подписавшего соглашение с российским клубом
Источник:SBBF
Федерация баскетбольной сборной Швеции объявила об отстранении от команды Юнаса Йеребко. Баскетболист перешел в Россию после того, как эта страна напала на Украину.
"Пока наши ценности будут иметь значение, это решение будет оставаться в силе"
Шведская федерация резко отреагировала на переход опытного форварда в русское ЦСКА. До этого Юнас Йеребко выступал за другой русский клуб Химки.
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Пока неизвестно, насколько жестким и длительным будет отстранение баскетболиста от выступлений за национальную команду страны.
До тех пор пока наши ценности будут иметь значение, это решение будет оставаться в силе. Надеемся, что найдем контакт с Юнасом. Ему придется объяснить, как он себя позиционирует и какие решения принимает,
– говорится в заявлении.
В федерации отметили, что это отстранение не поставит "крест" на карьере Йеребка в сборной. Каждый может получить второй шанс. Однако баскетболист избрал другой путь, продолжив свои выступления в России, хотя знал позицию шведского союза.
Йеребко не поможет сборной Швеции в ближайших матчах отбора чемпионата мира-2023.
Отметим, что все соперники отказались играть против России в групповом раунде квалификации на ЧМ-2023 по баскетболу. Бойкот русской сборной устроили Италия, Исландия и Нидерланды.