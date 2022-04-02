Сборная Швеции отстранила от команды баскетболиста, подписавшего соглашение с российским клубом

Федерация баскетбольной сборной Швеции объявила об отстранении от команды Юнаса Йеребко. Баскетболист перешел в Россию после того, как эта страна напала на Украину.

"Пока наши ценности будут иметь значение, это решение будет оставаться в силе"

Шведская федерация резко отреагировала на переход опытного форварда в русское ЦСКА. До этого Юнас Йеребко выступал за другой русский клуб Химки.

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Пока неизвестно, насколько жестким и длительным будет отстранение баскетболиста от выступлений за национальную команду страны.

До тех пор пока наши ценности будут иметь значение, это решение будет оставаться в силе. Надеемся, что найдем контакт с Юнасом. Ему придется объяснить, как он себя позиционирует и какие решения принимает,

– говорится в заявлении.

В федерации отметили, что это отстранение не поставит "крест" на карьере Йеребка в сборной. Каждый может получить второй шанс. Однако баскетболист избрал другой путь, продолжив свои выступления в России, хотя знал позицию шведского союза.

Йеребко не поможет сборной Швеции в ближайших матчах отбора чемпионата мира-2023.

Отметим, что все соперники отказались играть против России в групповом раунде квалификации на ЧМ-2023 по баскетболу. Бойкот русской сборной устроили Италия, Исландия и Нидерланды.