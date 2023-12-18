"Это будет стыд": почему сборная России по художественной гимнастике отказывается ехать на Игры

МОК разрешил российским атлетам выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Однако представителей России этого не устраивает, они хотят выступить на Играх без ограничений.

Главная тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что они отказываются выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Почему сборная России по гимнастике отказывается ехать на Олимпиаду

Также россиянка заявила, что выступление в нейтральном статусе является для них стыдом. А также ее подопечные больше не будут выступать без флага и гимна, добавила она.

"Мы в Европе недавно могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую отбирали бы для художественной гимнастики.

Это будет стыд, если мы поедем туда. Я считаю, что это будет очень унизительно для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", – сказала Винер.

Поедет ли Россия на Олимпад-2024: что говорит Путин

Недавно президент России Путин прокомментировал решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду в Париже Он не дал четкого ответа, поедут ли все-таки русские на Игры.

Путин заявил, что россияне должны участвовать в спортивных мероприятиях без ограничений.

Также он обвинил МОК в несоблюдении своих ценностей. Здесь он упомянул о том, что "спорт – это мир", а россиян "ограничивают" и "ущемляют".

, что отбор на Олимпиаду пройдет через континентальные соревнования в 2024 году