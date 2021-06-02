Как сборная Польши быстро расстреляла ворота России в матче перед Евро-2020: видео

Сборная Польши 1 июня произвела товарищеский матч против России. Поляки быстро расстроили голкипера соперника.

Быстрый гол

Польская и российская сборные готовятся к чемпионату Европы, который начнется уже через несколько дней. Обе команды расписали мировую в контрольном спарринге.

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Полякам удалось уже на 4-й минуте огорчить голкипера соперника. Сверчок получил передачу в штрафной от Франковски и ударом под штангу открыл счет в матче.

Еще до перерыва россияне сравняли цифры на табло благодаря голу Караваева на 20-й минуте. Поединок завершился ничьей 1:1.

На Евро-2020 Польша в группе встретится со Словакией, Испанией и Швецией.

Россияне померяются силами с Данией, Финляндией и Бельгией.

Видео быстрого гола сборной Польши