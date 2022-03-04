Сборная Норвегии завоевала "золото" в эстафете и посвятила победу Украине: яркие фото
В финском Контиолахте начался этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, основная украинская команда досрочно завершила сезон.
Норвежцы поддержали Украину
Сборная Украины полностью пропустит этап в Контиолахте. Однако на следующем этапе в Эстонии заявлены две представительницы Украины, сообщает 24 канал.
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Сестры Елена и Юлия Огородные успели уехать в Польшу, поэтому они отправятся в эстонский Отепя.
В Контиолахте во второй соревновательный день разыграли комплект наград в мужской эстафете.
Триумфаторами гонки стали представители Норвегии. Интересно, что в женском старте, состоявшемся в четверг, 3 марта победу также одержали норвежские спортсменки.
Судьба призеров разрешилась на последнем рубеже. Ветле Шостад Кристиансен с преимуществом в 10 секунд возглавил лидерство. Следом за ним был француз Кантен Фийон-Майе, а дальше – швед Себастьян Самуэльссон.
Но на последних метрах дистанции представитель Швеции опередил спортсмена из Франции.
Финишер норвежской команды Кристиансен посвятил свою победу всем украинцам.
Это было для всех наших друзей и поклонников из Украины. Берегите себя,
– написал в своем инстаграме биатлонист.
На экипировке норвежских спортсменов рядом с флагом их страны был украинский.
Ветле Шостад Кристиансен / Фото Getty Images
Сборная Норвегии солидарна с Украиной / Фото Getty Images
Результаты мужской эстафеты
- Норвегия (0+7) 1:12:06.1
- Швеция (0+10)+10.6
- Франция (0+7)+12.4