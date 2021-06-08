Сборная Нидерландов потеряла игрока МЮ накануне матча с Украиной на Евро-2020

Нидерландская сборная подвергаться кадровым потерям перед Евро-2020. Не поможет команде полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек

Еще одна кадровая потеря соперника Украины

Шансы сборной Украины с каждым днем ​​растут. В матче против команды Андрея Шевченко Нидерландам не поможет Донни ван де Бек.

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У игрока центрального звена поля травма. Из-за повреждения футболист не сыграет на чемпионате Европы, который стартует уже 11 июня и будет продолжаться месяц (до 11 июля). Главный наставник национальной команды Франк де Бур заявил, что не будет вызывать другого футболиста на его место. 24-летний ван де Бек провел за сборную Нидерландов 19 матчей, в которых забил 3 гола.

Украинцы стартуют на Евро матчем против голландцев, который состоится 13 июня. Кажется, тренеру нашего соперника придется сильно поморочить голову, чтобы заменить потерянных футболистов. Кроме Донни на Евро не сыграет и основной голкипер Нидерландов Яспер Силлессен. Вратарь перед стартом сдал положительный тест на коронавирус.

Интересно, что оба потерянные футболисты сначала были включены в окончательную заявку сборной на Евро-2020. Кроме Украины нидерландские футболисты сыграют в группе против Австрии и Северной Македонии.