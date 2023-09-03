Сборная России по футболу проведет очередной товарищеский матч против "мирового лидера". Катарская команда готова выйти на футбольное поле против представителя вражеской страны.

Местная федерация футбола объявила в своих соцсетях дать свои ближайшие товарищеские поединки. 7 сентября сборная Катара сыграет против Кении. После чего 12 сентября хозяев ЧМ-2022 ждет встреча с Россией.

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Война в Украине не помеха

Катарцы в очередной раз доказали, что им безразлично то, что Россия продолжает террористические действия на территории Украины. Война для шейхов не помеха, а возможно, некоторые из них даже не интересуются событиями в Украине, где продолжается полномасштабная война, развязанная 24 февраля 2022 года Владимиром Путиным.

Этими двумя матчами сборная Катара закроет международную паузу в футболе. Однако их выбор неприятно удивляет.

Катар стал одной из немногих стран, которая не видит ничего подобного в сотрудничестве со страной-террористом.

Свой последний матч сборная Катара провела 9 июля, когда в четвертьфинале КОНКАКАФ была разгромлена Панамой 4:0.

Напомним, что именно эта страна в 2022 году принимала чемпионат мира по футболу. Тогда хозяева Мундиаля потерпели три поражения в групповом раунде и прекратили свои выступления на домашнем турнире. Сборная Катара проиграла Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (2:0).

Что касается сборной России, то их национальные команды и клубы отстранили от международных соревнований из-за безумных действий Путина. Поэтому им приходится довольствоваться единичными товарищескими поединками.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину вражеская сборная провела 5 матчей, в которых одержала две победы (над Кыргызстаном и Ираком), расписала 3 ничьи (с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном) и ни разу не проиграла. Но оно и не удивительно, ведь уровень этих соперников далек даже от среднего.

Теперь в эту когорту "позорниц" войдет еще и сборная Катара.