21 футболист провалил тест на возраст: сборная Камеруна U-17 хотела обманом попасть на соревнование

В камерунском футболе разразился скандал вокруг сборной в возрасте до 17 лет. Национальная команда провалила тест на возраст.

Сборная Камеруна в возрасте до 17 лет должна была принять участие в квалификации Кубка африканских наций. Если бы не одно большое "но" – футболисты не соответствовали нужному возрасту. Африканская команда попыталась обманом попасть на соревнования, но фальсификация не удалась.

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Фальсификация закончилась позором

Отметим, что в преддверии турнира команды обязательно проходят тест на возраст. Проверка проходит через МРТ-тесты. Камерунская сборная прошла ее, но с позором. Сразу 21 игрок из 30 не прошли обследование.

Сборная Камеруна срочно ищет замены на позиции проваливших возрастной тест. Не прошедших по возрасту игроков уже исключили из заявки команды.

"Это строгие указания президента FECAFOOT, они направлены на то, чтобы положить конец фальсификации актов гражданского состояния, которые в прошлом запятнали имидж камерунского футбола. Наша федерация призывает всех участников педагогического процесса обеспечить соблюдение возрастных категорий", - передает пресс-служба Камерунской федерации футбола.

Напомним, что это уже не первый случай, когда сборные выдают старших игроков в команды младших возрастов. Такие случаи происходили не только в футболе, но и в других видах спорта.

У всех этих футболистов есть шанс сыграть в главной команде страны. Сборная Камеруна принимала участие в ЧМ-2022, где не прошла в плей-офф по итогам группового раунда, заняв лишь третье место.