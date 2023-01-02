Збірна Камеруну віком до 17 років повинна була взяти участь у кваліфікації Кубка африканських націй. Якби не одне велике "але" – футболісти не відповідали необхідному віку. Африканська команда спробувала обманом потрапити на змагання, але фальсифікація не вдалась.

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Фальсифікація закінчилась ганьбою

Відзначимо, що напередодні турніру команди обов'язково проходять тест на вік. Перевірка відбувається через МРТ-тести. Камерунська збірна пройшла її, але із ганьбою. Одразу 21 гравець із 30-ти не пройшли обстеження.

Збірна Камеруну терміново шукає заміни на позиції тих, хто провалив віковий тест. Гравців, які не пройшли за віком, вже виключили з заявки команди.

"Це строгі вказівки президента FECAFOOT, вони спрямовані на те, щоб покласти край фальсифікації актів громадянського стану, які у минулому заплямили імідж камерунського футболу. Наша федерація закликає всіх учасників педагогічного процесу забезпечити дотримання вікових категорій", – передає пресслужба Камерунської федерації футболу.

Нагадаємо, що це вже не перший такий випадок, коли збірні видають старших гравців у команди молодших вікових груп. Такі випадки ставались не лише у футболі, а й інших видах спорту.

До слова. Усі ці футболісти мають шанс зіграти у головній команді країни. Збірна Камеруну брала участь на ЧС-2022, де не пройшла у плей-офф за підсумками групового раунду, посівши лише третє місце.