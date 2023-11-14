Взялись за резервистов: в сборную Италии вызвали дополнительных игроков перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти вынужден был вызвать дополнительных игроков, которые будут готовиться к ключевым матчам отбора на Евро-2024, где среди соперников и сборная Украины.

После того как в сборной Италии объявили список игроков, которых планируют вызвать на матчи в ноябре, список пришлось неоднократно менять. Из-за травм и повреждений не смогли прибыть в расположение команды вратарь Алекс Мерет, защитники Давиде Калабрия и Рафаэль Толой, а также полузащитник Мануэль Локателли. Эти игроки уж точно не сыграют, а еще участие нескольких футболистов в матчах – под вопросом.

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После таких потерь Лучано Спаллетти решил вызвать дополнительных игроков к расположению сборной. Выбор пал на защитников Мануэля Лаццари и Кристиано Бираги.

Бираги выступает на позиции левого защитника. И он уже не раз играл против Украины. Он дебютировал за сборную Италии 7 сентября 2018 года в матче против Польши. А второй матч за "скуадра адзурра" провел 10 октября 2018 года именно в матче против Украины. Сыграл он против Украины и в предыдущем матче – 12 сентября 2023 года. Тогда он вышел на замену во втором тайме.

Что касается Лаццари, то для защитника Лацио это возвращение в сборную Италии после почти полуторагодичного перерыва. В общей сложности защитник провел за главную команду только три матча после дебюта 10 сентября 2018 года, последний из которых – разгромное поражение в матче против Аргентины в так называемой Финалиссиме – матчи между чемпионами Европы и Южной Америки 1 июня 2022 года.

Таким образом, теперь заявка сборной Италии выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Гульельмо Викарио, Иван Проведель.

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Алессандро Буонджорно, Андреа Камбьясо, Федерико Гатти, Джованни Ди Лоренцо, Мануэле Лаццари, Кристиано Бираги.

Полузащитники: Жоржиньо, Никола Барелла, Давиде Фраттези, Брайан Кристанте, Андреа Кольпани, Джакомо Бонавентура.

Нападающие: Николо Дзаньоло, Доменико Берарди, Федерико Кьеза, Мойзе Кин, Стефан Эль-Шаарави, Маттео Политано, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка.

На сборную Италии в ноябре ожидает два матча. Сначала 17 ноября в Риме "скуадра адзурра" сыграет против Северной Македонии. А после этого 20 ноября ее ожидает матч против Украины в немецком Леверкузене. Именно после этого матча и определится, какая команда займет второе место в группе квалификации Евро-2024 и получит прямую путевку на турнир.