Догонял автобус: сборная Италии едва не забыла взять на финал Евро-2020 свою легенду – видео
Источник:Sky Sports
Сборная Италии встретится с Англией в финале Евро-2020. Итальянская сборная уже отправилась в Лондон, где на стадионе "Уэмбли" состоится финальный поединок. Не обошлось без казусов.
Италия едва не забыла о легенде
Италия отправилась со своей тренировочной базы во Флоренции на финал Евро-2020 против Англии. Отправление "скуадры адзурры" пришли увидеть журналисты.
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И не зря! В эфир попали забавные кадры. Когда вся команда уже села в автобус и была готова отправиться в аэропорт, в последний момент вспомнила, что забыла главу делегации команды, легендарного в прошлом форварда Джанлуку Виалли.
Автобус вовремя остановился, а Виалли пришлось пробежаться несколько метров. К счастью, глава делегации отправился в Лондон.
- Финал Евро-2020 Италия – Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало игры в 22:00.
- Для Англии это первый выход в финал чемпионатов Европы. Италия же попытается второй раз выиграть Евро.
- В 2012 году итальянцы проиграли в финале сборной Испании. Обе сборные не проигрывали на Евро-2020.