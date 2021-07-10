Догонял автобус: сборная Италии едва не забыла взять на финал Евро-2020 свою легенду – видео

Сборная Италии встретится с Англией в финале Евро-2020. Итальянская сборная уже отправилась в Лондон, где на стадионе "Уэмбли" состоится финальный поединок. Не обошлось без казусов.

Италия едва не забыла о легенде

Италия отправилась со своей тренировочной базы во Флоренции на финал Евро-2020 против Англии. Отправление "скуадры адзурры" пришли увидеть журналисты.

Достойно внимания Все или ничего: анонс финала Евро-2020 Италия – Англия

И не зря! В эфир попали забавные кадры. Когда вся команда уже села в автобус и была готова отправиться в аэропорт, в последний момент вспомнила, что забыла главу делегации команды, легендарного в прошлом форварда Джанлуку Виалли.

Автобус вовремя остановился, а Виалли пришлось пробежаться несколько метров. К счастью, глава делегации отправился в Лондон.