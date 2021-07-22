Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде: что случилось

Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпиаде в Токио из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал министр спорта страны Санусси Соу.

Он подчеркнул, что правительство страны было исключительно обеспокоено сохранением здоровья гвинейских спортсменов.

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"В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио", – гласит письмо Соу.

Гвинею должны были представлять 5 спортсменов

Однако, по информации источника, который близок к правительству, сообщается, что Гвинея отказалась от участия на Олимпиаде из-за того, что страна не может покрыть расходы на поездку пяти спортсменов в Японию.

За Гвинею на Олимпиаде должны были выступить: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таира Ба (оба – плавание) и Аиссата Деен Конте (бег на 100 метров).