Сборная Германии по футболу на Олимпиаде сыграет в траурных повязках
21 июля 2021 , 19:41Читати новину українською
Источник:твиттер Team Deutschland | Fußball
Олимпийская сборная Германии по футболу 22 июля сыграет первый матч на Олимпиаде-2020. На игру против Бразилии команда выйдет с траурными повязками на рукаве.
Таким образом игроки сборной Германии почтят память жертв наводнения, накрывшего страну. Стихийное бедствие унесло жизни уже 165 немецких граждан. Еще несколько сотен числятся пропавшими.
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Первый матч на Олимпиаде сборная Германии по футболу сыграет против Бразилии. Игра состоится в четверг, 22 июля. И начнется в 14: 30 по киевскому времени.
В одном квартете со сборными Германии и Бразилии – команды Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.
Наводнения в Германии: главное
- Центральную Европу накрыло стихийное бедствие. Дожди и наводнения, которые начались 12 июля, затопили западные районы Германии, а также Бельгию, Нидерланды и Францию. В целом количество жертв смертельных наводнений в Европе уже возросло до более 200 человек. Кроме этого, 749 человек получили травмы различной степени тяжести.
- Паводки разрушили десятки домов и затопили улицы городов, нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта.
- Больше всего пострадала Германия. Стихийное бедствие унесло жизни уже 165 немецких граждан. Около 200 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.
- В Бельгии в результате наводнения погибли 20 человек. Еще столько же числятся пропавшими без вести.
- Ущерб, который нанесло наводнение транспортной инфраструктуре Германии, предварительно оценили в 2 миллиарда евро.