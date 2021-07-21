Сборная Германии по футболу на Олимпиаде сыграет в траурных повязках

Олимпийская сборная Германии по футболу 22 июля сыграет первый матч на Олимпиаде-2020. На игру против Бразилии команда выйдет с траурными повязками на рукаве.

Таким образом игроки сборной Германии почтят память жертв наводнения, накрывшего страну. Стихийное бедствие унесло жизни уже 165 немецких граждан. Еще несколько сотен числятся пропавшими.

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Первый матч на Олимпиаде сборная Германии по футболу сыграет против Бразилии. Игра состоится в четверг, 22 июля. И начнется в 14: 30 по киевскому времени.

В одном квартете со сборными Германии и Бразилии – команды Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

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