Сборная Франции вызвала дополнительно игрока на матч против Украины

Сборная Франции столкнулась с кадровой проблемой перед матчем против Украины. Поэтому в расположение команды пришлось вызвать еще одного игрока.

В среду, 1 сентября, Франция сыграла домашний поединок против Боснии и Герцеговины. Игра закончилась вничью 1:1, но также запомнилась фолом Жюля Кунде, за который он получил прямую красную карточку.

Как это было Французский футболист за зверский поступок пропустит матч с Украиной: видео

После удаления Кунде не сыграет против Украины в субботу, 4 сентября. Поэтому в сборную Франции сразу вызвали другого игрока – защитника Норди Мукиеле с немецкого РБ Лейпциг. В его активе – шесть матчей за сборную Франции, однако в последний раз вызывался еще в 2019 году.

Стоит отметить, что потеря Кунде – не единственная для сборной Франции перед матчем против Украины. До этого расположения Les Bleus покинул Н'Голо Канте, вместо которого вызвали Адриена Рабьо.

Матч Украина – Франция состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.

К теме Матч Украина – Франция рассудит Винчич: удалял с поля Ярмоленко, был задержан за наркотики