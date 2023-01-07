Зидана во Франции не будет: "Ле Блэ" продлили контракт с действующим тренером
Источник:Федерация футбола Франции
Федерация футбола Франции решила не экспериментировать. Дидье Дешам остается в должности главного тренера французов.
Федерация футбола Франции объявила о продолжении сотрудничества с Дешамом до 2026 года. Коуч постарается провести "Ле Блэ" на Евро-2024 и ЧМ-2026.
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Дешам сам в сборной Франции не останется. Соглашения также продлили с ассистентом Дешама Ги Стефаном, тренером вратарей Франком Равио и тренером по физподготовке Сирилем Мунье.
На должность главного тренера "Ле Блэ" также сватали Зинадина Зидана, который в поисках места трудоустройства. Бывший футболист был фаворитом на пост тренера сборной Франции, поскольку Дешам должен был покинуть пост после ЧМ-2022, но планы поменялись. "Зизу" может возглавить Ювентус, который сменит свое руководство. Также у француза есть вариант с главой сборной Бразилии.
Дешам, как главный тренер "Ле Блэ"
- Дидье возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством "трехцветные" провели 139 матчей, в которых выиграла 89 раз, уступила 22 раза и сыграли вничью 28 раз. Забили французы 279 голов, а пропустили 119.
- Дешам со сборной Франции выигрывал чемпионат мира-2018 и Лигу Наций-2021. Также тренер уступил в двух финалах: Евро-2016 и чемпионат мира-2022.
- Дешам в свое время принес одно из самых обидных поражений сборной Украины. "Сине-желтые" попали в плей-офф раунда отбора на ЧМ-2014, где украинцам оставалось пройти только одного соперника. Там мы встретились с французами. В первом матче сборная Украины оформила домашнюю победу (2:0), голы на свой счет записали Роман Зозуля и Андрей Ярмоленко. Но на выезде преимущество сохранить не удалось и французы одержали победу со счетом 3:0, что и вывело их на ЧМ-2014.