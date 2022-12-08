Сборная Бразилии на ЧМ-2022 чуть не попала в скандал из-за кота на столе

Сборная Бразилии активно готовится к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии. Но кот, неожиданно появившийся на пресс-конференции сборной, чуть не привлек больше внимания, чем сам матч.

В преддверии матча против Хорватии, вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор давал пресс-конференцию, на которой был и пресс-секретарь команды Винисиус Родригес.

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В какой момент во время общения с журналистами на стол выскочил кот. И он привлек чуть ли не больше внимания, чем звездный футболист.

Винисиус Родригес в это время поначалу погладил кота. А после этого взял и скинул со стола.

Но не всем в зале журналистам понравился такой поступок в прессаше. Там начали раздаваться недовольные возгласы. Поэтому на пресс-конференции возникла "неудобная пауза". Винисиус Родригес показал, что он ничего плохого коту не сделал, просто сбросив его со стола. Он не ударил кота, а только взял кота за шкурку.

"Разрядил" ситуацию Винисиус Жуниор, который рассмеялся и продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Видео с котом на пресс-конференции сборной Бразилии

Потеря контракта из-за удара кота

Следует напомнить, что неосторожное обращение с котом уже стоило одному футболисту немало денег. Как и его команде. В феврале 2022 года в сети было опубликовано видео, как французский защитник английского Вест Хэма Курт Зума копнул своего кота. Все это привело к расследованию в Англии, по итогам которого игрок был оштрафован на 330 тысяч долларов.

Кроме того, некоторые спонсоры Вест Хэма разорвали соглашения с клубом после этого случая. Компания adidas расторгла личное соглашение с игроком.