Сборная Бельгии проживает не лучшие времена: Азар рассуждает о завершении карьеры

Капитан сборной Бельгии и полузащитник Реала Эден Азар размышляет о завершении международной карьеры, поэтому есть все основания полагать, что игрок перестанет выступать за сборную.

По информации Marca, на такое решение повлиял вылет оранжевых из Чемпионата мира на стадии группового этапа, передает 24 канал .

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Пока решение не принято, однако Азар рассуждает над этой идеей. Он планирует обсудить ее с доверяющими людьми.

Споры в сборной Бельгии

После поражения от сборной Марокко (0:2) в рамках второго тура чемпионата мира в составе бельгийской команды разразилась ссора, однако Эден Азар опроверг слухи, заверив, что ничего серьезного не произошло.

Ранее говорилось о якобы конфликте между Эденом Азаром, Кевином Де Брюйне и Яном Вертонгеном. В ссору также вмешался Ромелу Лукаку, который и остановил процесс.