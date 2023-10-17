УЕФА должен выбрать один из трех вариантов: Бельгия не настаивает на техническом поражении Швеции

Бельгийцы не собираются давить на шведов. Европейский футбольный союз будет самостоятельно принимать решение.

Сборная Бельгии не будет настаивать на техническом поражении Швеции. В УЕФА есть три варианта развития событий, родившихся после жуткого инцидента.

Достойно внимания Памяти жертв теракта в Брюсселе: все матчи отбора Евро-2024 начнутся минутой молчания

Нужно изрядно поразмыслить

Матч квалификации к Евро-2024 прервался при счете 1:1 из-за убийства двух шведских болельщиков в Брюсселе. В Бельгии объявили самый высокий уровень террористической опасности, а местная футбольная ассоциация могла смело потребовать техническую победу. К тому же красные дьяволы уже гарантировали себе выход на Евро-2024, однако набранные баллы со Швецией повлияли на посев бельгийцев на континентальном турнире и дали бы команде возможность получить на чемпионате Европы менее сильных соперников.

Но вот Бельгийская ассоциация футбола не собирается "идти по головам", а решила человечно отнестись к и так пострадавшим шведам. "Красные дьяволы" отказались от технической победы над "желто-синими", хотя могли ее требовать, поскольку гости отказались выходить на поле. Таким образом, в УЕФА остаются еще два варианта, чтобы решить проблему результата игры. Интересно, что шведы упустили шансы выйти на Евро-2024, поскольку вслед за бельгийцами путевку добыли в борьбе австрийцы.

Согласно статье 29 регламента УЕФА, прерванный официальный матч должен быть возобновлен как можно скорее, желательно на следующий день, без зрителей и на том же стадионе, однако в данной ситуации это невозможно, поскольку в Брюссель в состоянии повышенной бдительности, а сборная Швеции уже полетела в свою столицы Стокгольма чартерным рейсом. Если продолжение через день невозможно, европейская футбольная ассоциация будет искать новую дату после прерванного матча.

Но вот здесь снова неприятности. Дело в том, что следующий международный перерыв запланирован на ноябрь. Тогда бельгийцам предстоит всего один матч, а вот шведы не будут свободными, поскольку в планах имеют две встречи. Приняв во внимание то, что жеребьевка Евро-2024 назначена на 2-е декабря, то время поджимает, а перенос может повлечь за собой отклонение от традиционного расписания матчей. УЕФА не сможет заставить Швецию сыграть три матча в течение одного международного перерыва.

Страны, вышедшие на Евро

Германия (хозяйка турнира)

Португалия

Франция

Бельгия

Турция

Испания

Шотландия

Австрия

Бельгия хотела бы утвердить счет матча 1:1 финальным.