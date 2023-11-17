Ошибка Месси: Аргентина впервые проиграла после того, как стала чемпионом мира

Сборная Аргентины по футболу потерпела первое поражение в официальном матче после того, как стала чемпионом мира в 2022 году

Аргентина на своем поле сыграла против Уругвая матч отбора на чемпионат мира 2026 года.

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К этому матчу "альбиселесте" подходили с четырьмя победами и первым местом в турнирной таблице. Уругвай же находился в цельной группе преследователей. Хотя на ЧМ-2026 от Южной Америки выйдут сразу шесть команд из десяти напрямую, а еще одна отправится в плей-офф.

Матч показался достаточно богатым на моменты. Но отличиться удалось только гостям. В первом тайме Рональд Араухо удачно отозвался на прострел почти от линии поля и в касание пробил по воротам. Эмилиано Мартинес хоть и задел мяч ногой, но тот влетел в ворота.

А окончательный счет в матче установил Дарвин Нуньес. До этого нападающий упустил несколько замечательных моментов, чтобы отличиться. Но на 87-й минуте он забил гол. Случилось это после того, как Месси ошибся на чужой половине поля. У него уругвайцы отобрали мяч и начали быструю контратаку. Мяч был сброшен на ход Нуньесу, которого пытался догнать Николас Отаменди. Но ему не удалось. И форвард сумел пробить между ног голкиперу.

Аргентина – Уругвай 0:2

Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87

Видеообзор матча Аргентина – Уругвай

Для сборной Аргентины это поражение стало первым с тех пор, как команда стала чемпионом мира в 2022 году. С тех пор аргентинцы провели в общей сложности девять матчей (с учетом игры против Уругвая). И восемь из них (четыре товарищеских и четыре в рамках отбора на ЧМ-2026) "альбиселесте" выиграли. В общей сложности победная серия у них продолжалась 14 матчей (если учитывать сюда и победы в дополнительное время или в серии пенальти на чемпионате мира). Аргентинцы последний раз проигрывали как раз на чемпионате мира, когда сенсационно уступили сборной Саудовской Аравии.