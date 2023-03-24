Впервые дома после триумфа на ЧМ: слезы Месси, командное празднование Мартинеса и драка за Энцо

Сборная Аргентины провела первый домашний матч после триумфа на чемпионате мира-2022. Празднование "бело-голубых" оказалось насыщенным интересными событиями.

Действующие чемпионы мира провели товарищеский поединок против сборной Панамы (2:0) в своих родных стенах, а именно на стадионе "Монументаль". Фанаты раскупили все 83 тысяч билетов на поединок еще за несколько недель до начала матча, чтобы устроить вместе с футболистами настоящую феерию на трибунах.

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Безумный праздник

Аргентинская федерация футбола устроила помпезный приём своим чемпионам. "Бело-голубые" появились на футбольном поле под свой неофициальный гимн и безумное скандирование фанатов, которые быстро растрогали футболистов. На глазах звездных игроков моментально появились слезы. Болельщики сборной Аргентины не пришли на стадион, чтобы посмотреть на поединок со скромной Панамой, они хотели почтить Лионеля Месси и Ко.

Видео приема чемпионов:

После финального свистка все только началось. Сначала главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подошел к микрофону и издал эмоциональную речь, а затем поддался ощущениям и спел вместе с болельщиками о подвигах Месси на Мундиале. Однако фанатам было мало. Возбужденные болельщики умоляли многократного обладателя Золотого Мяча станцевать, от чего аргентинец заметно смутился. Лиоэль не выполнил просьбу фанатов, однако сказал важные слова.

Я всегда мечтал об этом моменте и праздновании вместе со всеми вами. С моей страной – Аргентиной. Не забывайте о тех ребятах, которые проиграли в предыдущих финалах. Они многое сделали для сборной и заслуживают уважения,

– отметил Месси.

Но вот и не обошлось без скандальных эпизодов. Конечно же отличился и Эмилиано Мартинес, повторивший свое фирменное празднование. Каждый футболист сборной Аргентины получил точную копию Кубка мира. Команда должна была в унисон поднять трофей, на поле появились жены и дети игроков. Здесь зафеерировал Мартинес, но вот на этот раз его поддержали и другие партнеры.

Скандальное празднование игроков Аргентины / инстаграмм "бело-синих"

К тому же чемпионы мира решили поддержать оскорбительные кричалки фанатов, которые были адресованы их ожесточенным соперникам, такие как "мертвая Франция" или "мертвая Бразилия". Игроки сборной Панамы также решили присоединиться к празднованию. Двое латиноамериканских футболистов пытались раздеть Энцо Фернандеса на сувениры и чуть не подрались. Смущенному полузащитнику в какой-то момент даже пришлось успокаивать своих соперников-хулиганов.

Свой следующий поединок сборная Аргентины проведет 28 марта против команды Кюрасао, который также будет носить общительный характер. Фанаты "бело-голубых" получат возможность продолжить свое безумное празднование.