Сборная Англии провела необычную тренировку перед матчем с Украиной: фото

В субботу, 3 июля, сборная Украины встретится с Англией в 1/4 финала Евро-2020. Это будет 8-й очный матч команд в истории.

Тренировка Англии

Команда Гарета Саутгейта начала подготовку к четвертьфинальному поединку с "сине-желтыми". Игроки сборной Англии поплавали в бассейне и сыграли в водный волейбол.

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Отметим, что сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1.

Украина имеет одну победу над Англией, еще дважды были ничьи, четыре победы у англичан.

Матч Украина – Англия состоится на стадионе "Олимпико" в Риме 3 июля. Начало – в 22:00.