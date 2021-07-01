Сборная Англии провела необычную тренировку перед матчем с Украиной: фото
1 июля 2021 , 08:12Читати новину українською
Источник:твитер сборной Англии
В субботу, 3 июля, сборная Украины встретится с Англией в 1/4 финала Евро-2020. Это будет 8-й очный матч команд в истории.
Тренировка Англии
Команда Гарета Саутгейта начала подготовку к четвертьфинальному поединку с "сине-желтыми". Игроки сборной Англии поплавали в бассейне и сыграли в водный волейбол.
К слову Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды – Украина на сайте FAVBET и выиграл авто
- Отметим, что сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1.
- Украина имеет одну победу над Англией, еще дважды были ничьи, четыре победы у англичан.