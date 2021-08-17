Сборная Афганистана не будет представлена на Паралимпиаде после захвата страны "Талибаном"

На Паралимпийских играх в Токио, которые стартуют 24 августа, должна была быть представлена и сборная Афганистана. Но за несколько дней до старта стало известно, что спортсмены из этой страны не смогут выступить на соревнованиях. Все из-за ситуации в стране.

На Паралимпиаде Афганистан должно было представить двое спортсменов – это тхэквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули.

Читайте также История "Талибана": когда и как возникло радикальное движение

При этом это впервые в истории Афганистана на Паралимпиаде их должна была представлять женщина.

Но в понедельник, 16 августа, за восемь дней до старта Паралимпиады, Международный паралимпийский комитет подтвердил, что с приходом к власти "Талибана" в Афганистане, эти два спортсмена не смогут выступить в Токио. Причина – они не могут добраться до Токио. Талибы закрыли доступ к почти всем пунктам пропуска в стране. Также не работают международные аэропорты. Поэтому возможность отправиться в Токио у обоих спортсменов нет.

Афганские спортсмены впервые выступили на Паралимпиаде в Атланте в 1996 году. Но за все время выступлений ни один из них так и не завоевал медали.

За всю историю Афганистана, страна лишь дважды добывала медали Олимпиады. Рохулла Никпай стал первым олимпийским призером в истории страны, выиграв бронзовую медаль по тхэквондо в Пекине-2008. В Лондоне-2012 он повторил свое достижение.

Ситуация в Афганистане: что известно