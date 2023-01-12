МанСити позорно вылетел от аутсайдера из Кубка английской лиги: видеообзор

Манчестер Сити 11 января сыграл на выезде против Саутгэмптона в четвертьфинале Кубка английской лиги. "Городяне" сенсационно уступили и вылетели из турнира.

Саутгемптон – Манчестер Сити 2:0

Голы: Мара, 23, Дженело, 28

Манчестер Сити приехал в гости к Саутгемптону в статусе фаворита противостояния. Но матч сложился не так, как хотели этого "горожане", передает 24 Канал.

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Гюндоган хило пробил после передачи Палмера, перехватившего мяч на фланге.

Угловой от Саутгемптона чуть не кончился голом. Хозяева не стали сразу делать подачу в штрафную. Футболисты МанСити тоже не стали дальше выбивать мяч от собственных владений, но это чуть ли не закончилось провалом. Мяч улетел под удар защитнику Саутгемптона Чалету-Цар, пробившему в считанных сантиметрах рядом со стойкой.

Мара пробивал с разворота – выше ворот.

Саутгэмптон и МанСити не реализовали свои быстрые контратаки. Хозяева во второй раз перехватили мяч на фланге. Мара откликнулся на передачу с фланга и в одно касание пробил мимо Ортеги. Саутгэмптон неожиданно повел в счете 1:0.

Уже через пять минут хозяева удвоили свое преимущество. Дженело решился на выстрел с дальней дистанции. Мяч за невероятной траекторией залетел в девятку ворот "горожан" – 2:0.

В начале второго тайма команды обменялись моментами. "Пожар" в штрафной Сити чуть не окончился взятием ворот. Защитники не смогли ликвидировать угрозу, мяч второй раз через несколько секунд оказался в ногах Уокера-Питерс. Защитник Саутгемптона опасно прострелил на дальнюю штангу, но до мяча не дотянулся Адамс.

Похожая атака была в исполнении МанСити. В этот раз Де Брюйне простреливал в Голанда. Первым на мяче был голкипер Базуна.

Мяч снова побывал в воротах гостей. Но Адамс забил из офсайда, поэтому взятие ворот было отменено.

Альваресу не удалось качественно дотянуться до мяча после прострела Гюндогана.

Как ни старались подопечные Пепа Гвардиолы, но МанСити даже не смогли сделать гол престижа. "Городяне" неожиданно вылетели из Кубка английской лиги.

Занимающий последнее место в АПЛ Саутгемптон проходит в полуфинал кубкового турнира.

Саутгемптон – Манчестер Сити: видеообзор матча

В полуфинале обидчик синего Манчестера сыграет против Ньюкасла. Первый матч между этими клубами состоится 24 января.