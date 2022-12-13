Верховна Рада наложила санкции на Тимощука и спортсменов из России, поддержавших войну в Украине
Источник:Верховная Рада
Украинский парламент применил ограничения для пропутинских представителей спорта. Им заблокировали активы в Украине и запретили въезд на территорию нашего государства.
Международное спортивное сообщество активно налагает санкции на россиян из-за военного вторжения их страны в Украину. Спортсменов не допускают к соревнованиям, а команды дисквалифицируют по турнирам.
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Теперь же к санкциям присоединилась и Верховная Рада Украины. Она приняла постановление о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из Российской Федерации и другим государствам.
Тимощук и 55 россиян
В список попали 56 спортсменов, активно поддерживающих войну в Украине, оправдывают военное вторжение и геноцид украинцев. Среди них нашлось место и для гражданина Украины Анатолия Тимощука.
Экс-футболист сборной Украины уже более пяти лет работает ассистентом тренера Зенита и ни разу не осудил действия русской армии на территории его Родины.
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Санкции на десять лет
Также в этот список вошли следующие известные спортсмены:
- Большунов Александр, лыжник
- Валиева Камила, фигуристка
- Валуев Николай, боксер
- Власов Роман, борец
- Емельяненко Александр, борец
- Карпов Анатолий, шахматист
- Карякин Сергей, шахматист
- Кравцов Эдуард, тренер сборной России по боксу
- Евгений Плющенко, фигурист
- Роднина Ирина, фигуристка
- Тарасов Дмитрий, футболист
- Фетисов Вячеслав, хоккеист
- Широков Роман, футболист
- Ян Петр, борец
Срок действия санкций – 10 лет. Они предусматривают блокирование активов на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов на въезд на территорию Украины и лишение государственных наград.