Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Международный олимпийский комитет не должен ограничивать доступ россиян к Олимпиаде-2024. Для сравнения он привел пример представителей России в НХЛ.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт массово начал применять санкции против представителей страны-террористки. Российские команды дисквалифицировали с международных соревнований.

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Кроме того, большинство федераций заставляют россиян выступать под нейтральным флагом. Впрочем и это не мешает молчаливым соучастникам войны ныть о притеснении со стороны Международного олимпийского комитета.

К сожалению, и в Европе иногда появляются громкие призывы снять санкции с представителей России. Среди них оказался и пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Стоит отметить, насколько мы все лицемерны. Почему российских игроков в НХЛ не банят в США и Канаде? А насчет Олимпиады. Представьте, что у вас есть спортивная дисциплина, в которой в первых строках стоит абсолютный мировой лидер из России или Беларуси. Вы не допускаете его к участию в соревнованиях и побеждает кто-то, кто выиграл бы с минимальной вероятностью. Какова ценность этой золотой медали? Я не мешал бы спортсменам соревноваться. Пусть они покажут, что могут победить,

– заявил глава словацкого правительства.

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Напомним, что МОК разрешил федерациям допускать атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Условием является неподдержка войны в Украине и непричастность к военным структурам стран-террористок.

Такое же правило комитет применил и к Олимпиаде-2024, где россияне должны пройти тщательную проверку своей нейтральности. Впрочем эта позиция не устраивает как Украину и многие страны Европы, так и самих россиян, которые считают себя прижатыми.