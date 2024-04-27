Санкции в действии: сборную России по футболу не допустят на ЧМ-2026 и Евро-2028

Российский футбольный союз (РФС) смирился с международной изоляцией. Впрочем, страна-террорист надеется в скором времени вернуться в мировой футбол.

Российский футбол получил бан от ФИФА и УЕФА из-за полномасштабной агрессии против Украины. Все попытки страны-террористки оспорить решения международных организаций завершились крахом, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Мечты российских окупантов

Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил, что из-за санкций пропустит ЧМ-2026 и ЧЕ-2028. Чтобы сохранить конкурентной свою сборную, чиновники разработали "концепцию деятельности сборной в период санкций".

Ориентиром для возвращения оккупанты выбрали осень 2028 года. Тогда начнутся отборочные матчи к чемпионату мира 2030 года.

Чтобы успешно стартовать в квалификации, россияне планируют ежегодно проводить по 10 товарищеских матчей. В приоритете сборные из топ-80. Также страна-агрессор планирует организовать представительский турнир с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

Чемпионат мира по футболу 2030 года состоится сразу в 6 странах: Марокко, Португалии, Испании, Уругвае, Аргентине и Парагвае. Впервые в истории турнир пройдет на трех континентах.

Отметим, что пока продолжается агрессия России против Украины, никакого возвращения в мировой футбол не состоится. Оккупанты попытались протиснуть вариант с допуском юношеских сборных в турниры под эгидой УЕФА. Эту позорную идею даже поддержал президент УЕФА Александер Чеферин. Однако протест европейских ассоциаций заставил руководство организации отказаться от этих замыслов.