Ответ не заставил себя ждать: МОК начал расследование незаконных действий Олимпийского комитета России

Президент МОК Томас Бах ответил на обращение НОК Украины о незаконном признании ОКР организаций с оккупированных территорий Украины. Вопрос преступных действий России будет рассматриваться на сессии Комитета.

НОК Украины направил письмо-обращение Международному олимпийскому комитету, в котором указал на нарушение Олимпийской хартии страной, ведущей захватническую войну против Украины. Ответ главы Комитета Томаса Баха не заставил себя ждать.

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Россия ответит за свои незаконные действия

МОК приступил к расследованию наглых действий Олимпийского комитета России (ОКР), которые признали региональные организации захваченных территорий Украины. Речь идет об оккупированном Крыме, частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом Томас Бах сообщил в ответе на письмо президента НОК Украины Вадима Гутцайта от 6 октября 2023 года.

"Спасибо за Ваше письмо от 6 октября 2023 года, которое я с большим интересом прочитал.

Этим письмом я хотел бы сообщить вам, что МОК начал процедуру детального изучения по включению региональных органов в Олимпийский комитет России.

После запроса этот вопрос будет обсужден на Исполкоме МОК в Мумбаи на следующей неделе", – говорится в письме Баха.

Ответное письмо Томаса Баха / НОК Украины

Отметим, что заседание Исполкома МОК состоится на следующей неделе в индийском Мумбаи. Очередная сессия продлится с 15 по 17 октября. Именно на этом заседании должен быть рассмотрен вопрос допуска России и Белоруси к Олимпиаде-2024.