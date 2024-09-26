Международная федерация борьбы пересмотрела критерии допуска атлетов из России и Беларуси к международным турнирам. Политика постепенного ослабления санкций к стране-агрессору продолжается.

Международный олимпийский комитет, допустив спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм, запустил цепную реакцию по ослаблению санкций. Ряд ассоциаций быстро сориентировались изменением политики к агрессору.

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Нездоровая тенденция ослабления санкций к России и ее сателлитам

Особенно это касается организаций, на которые оказывает значительное влияние Россия. Объединенный мир борьбы смягчил критерии допуска спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт UWW.

Теперь борцов из стран-террористок не будут допускать к турнирам только при наличии прямых доказательств военного участия в войне против Украины или публичные заявления (в письменной или устной форме – 24 Канал) в поддержку войны. Это же касается тренеров и персонала сборных команд.

Если борцы являются представителями спортивных клубов российской захватнической армии, или других силовых структур, то это не является основанием для запрета участия в турнирах. Кроме того, UWW пересмотрит все предыдущие случаи по отстранению спортсменов согласно новым критериям.

Какие санкции сохраняются