Российским борцам ослабили критерии допуска к международным соревнованиям
Источник:Объединенный мир борьбы
Международная федерация борьбы пересмотрела критерии допуска атлетов из России и Беларуси к международным турнирам. Политика постепенного ослабления санкций к стране-агрессору продолжается.
Международный олимпийский комитет, допустив спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм, запустил цепную реакцию по ослаблению санкций. Ряд ассоциаций быстро сориентировались изменением политики к агрессору.
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Нездоровая тенденция ослабления санкций к России и ее сателлитам
Особенно это касается организаций, на которые оказывает значительное влияние Россия. Объединенный мир борьбы смягчил критерии допуска спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт UWW.
Теперь борцов из стран-террористок не будут допускать к турнирам только при наличии прямых доказательств военного участия в войне против Украины или публичные заявления (в письменной или устной форме – 24 Канал) в поддержку войны. Это же касается тренеров и персонала сборных команд.
Если борцы являются представителями спортивных клубов российской захватнической армии, или других силовых структур, то это не является основанием для запрета участия в турнирах. Кроме того, UWW пересмотрит все предыдущие случаи по отстранению спортсменов согласно новым критериям.
Какие санкции сохраняются
- Впрочем, основные санкции к России и Беларуси остались в силе. Они продолжают соревноваться в нейтральном статусе. Запрет на использование государственной символики тоже действует. Также России и Беларуси запрещено проведение международных мероприятий на своей территории.
- Напомним, что российских и белорусских борцов отстранили от соревнований в марте 2022 года. Это произошло после полномасштабной агрессии против Украины. Полноценные санкции продолжались до марта 2023 года, когда МОК разрешил россиянам и белорусам выступать в турнирах в нейтральном статусе.